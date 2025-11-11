Insólito: embistió el cortejo fúnebre de una ciclista que murió atropellada e hirió a varios familiares

La tragedia volvió a golpear a la familia de Milagros Utrera, la joven de 26 años que perdió la vida tras ser atropellada mientras regresaba del trabajo en bicicleta, camino a su casa en Colonia Caroya. Este domingo, cuando varios familiares se dirigían al cementerio para despedirla, sufrieron otro accidente: el vehículo en el que viajaban fue embestido por un Ford Ka, dejando a una tía de la chica herida y trasladada de urgencia a un centro médico.

Según informaron los medios locales, la familia se encontraba en pleno trayecto hacia el sepelio cuando ocurrió la insólita colisión. Tras el impacto, uno de los sobrinos de la víctima descendió del coche para pedirle los datos a la conductora responsable. Sin embargo, lejos de colaborar, la mujer reaccionó de forma violenta y realizó una maniobra que casi lo golpea. El muchacho alcanzó a esquivarla antes de que la conductora escapara a toda velocidad del lugar.

La fuga no duró demasiado. A pocas cuadras, sobre la calle 42 entre 29 y 30, la mujer perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra un remolque estacionado. La violencia del impacto fue tal que el Ford Ka quedó completamente destruido. Vecinos de la zona alertaron a la Policía y al servicio de emergencias, que arribó minutos después para asistirla.

Paradójicamente, la mujer al volante debió esperar cerca de una hora para recibir atención médica, ya que las ambulancias se encontraban abocadas a asistir a las víctimas que ella misma había arrollado minutos antes. El caso causó conmoción en la comunidad de Colonia Caroya, que todavía llora la muerte de Milagros y ahora suma otro episodio de dolor e indignación.