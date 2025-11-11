Usuarios denuncian a una billetera virtual por retenerles la plata: "Nos dijeron que ya se solucionará"

La indignación fue subiendo de nivel en el cuerpo de Andrea. En principio, como a cualquiera que le falla algún dispositivo tecnológico, pensó en un error de su aparato o de la conexión o del sistema de la billetera virtual. Sin embargo, pasaron seis días y el problema continúa: tiene el dinero en la cuenta pero no lo puede utilizar.

"Tengo hace poco esta billetera virtual (un mes) porque como está adherida a Western Union la abrí para realizar transferencias con mi hija que vive afuera. El miércoles pasado tenía 100 mil pesos, el viernes quise entrar y empezaron los problemas", le dijo la damnificada a 0223.

Conforme fueron pasaron los días y las consultas a las diferentes vías de contacto, recibió respuestas ambiguas en lugar de soluciones. Por eso, Andrea se conectó en redes sociales y descubrió que había más gente a la que le pasaba lo mismo.

El drama de los damnificados. Foto ilustrativa.

Recibió más de 20 mensajes por Instagram y otros tantos en Facebook, con damnificados desde Tucumán al sur del país, como el caso de una chica de Bahía Blanca que también reportó inconvenientes con Pago Fácil.

"Armó una página para aglutinar los reclamos -dijo en referencia a la bahiense-. Se la bloquearon porque le pidieron borrar los comentarios y, cuando amenazó con denunciarlos, se la habilitaron nuevamente", comentó Andrea. En un nuevo mensaje que recibió esta semana, le dijeron que al estar asociado con Santander podía reclamar por esa vía, ya que esta damnificada lo solucionó presionando al banco.

"Somos decenas de damnificados", reconoció.

No obstante, Andrea fue por lógica a charlar con una persona. Se acercó a la sucursal de Pago Fácil y contó la experiencia, luego de que los pasos de la aplicación fueran insuficientes. "Me decía contraseña errónea, no me la dejaba cambiar tampoco. Ayer llamé por teléfono y me dijeron que era por mantenimiento, pero no avisaron previamente como suelen hacer los bancos".

Lo más insólito fue la última respuesta que recibió: "Fui a una sucursal y la empleada me dijo 'ya se solucionará'".