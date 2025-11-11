Encontraron una carpa con manchas de sangre donde acampaban Débora Bulacio y su pareja

Personal policial encontró este mediodía una carpa y una bolsa con gran cantidad de sangre en inmediaciones del Parador South 38, a 3 mil metros del camping donde vieron por última vez a la mujer buscada en Necochea.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, se trata de la carpa que usaban Débora Bulacio y su pareja.

Tras retirarla para realizar los peritajes, continúan las tareas de búsqueda en la zona de la playa y el Parque, en la localidad vecina.

El caso

Débora Bulacio, de 38 años, había llegado a Necochea para pasar unos días de campamento junto con su pareja, pero sus familiares denunciaron su desaparición durante el fin de semana. Desde entonces, un fuerte operativo de búsqueda integrado por la Policía local y Defensa Civil se desató en la zona donde están ubicados los campings del Parque Miguel Lillo y también en esa zona de la playa bonaerense. En tanto, su novio quedó detenido e investigan si se trató de un femicidio.

Débora y su pareja (hace poco más de dos años que están juntos) llegaron durante la pasada semana para acampar en la zona mencionada. Ambos son de Barker, una localidad bonaerense ubicada entre Necochea y Tandil, y la idea, según confirmaron familiares de la mujer desaparecida, fue viajar de mochileros y tomarse unos días de descanso en la Costa Atlántica.

Según medios locales, hay testigos que escucharon una fuerte discusión durante el sábado por la noche, y en la mañana del domingo, alrededor de las 8:30, otros vieron al hombre salir solo del camping.

Según consignaron los familiares, Débora mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, posee rastas de colores en su cabello y cuando desapareció vestía ropa deportiva. Por lo pronto, su pareja está detenido por la policía local y en las próximas horas realizaría la declaración. Los familiares de la mujer piden ayuda en las redes para dar con su paradero.