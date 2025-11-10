El asado pegó un fuerte salto en octubre y sólo un corte bajó de precio

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) alertó que el precio de la carne vacuna podría aumentar entre un 10% y un 15% durante noviembre.

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron un aumento promedio del 2,8% durante octubre en el Área Metropolitana (AMBA), y el asado, el corte más popular en el país, fue el que dio la nota con un ajuste de 8,2% con respecto al mes anterior. En tanto, el valor de pollo fue a la baja.

Según el relevamiento que realiza mensualmente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en lo que va del año el incremento acumulado en carnes alcanza el 37,5%, mientras que la suba interanual llega al 61,3%.

Sin embargo,después de un período de amesetamiento, los diversos cortes de carne comenzaron a tener una suba que se extendería hasta fin de año. Los mayores aumentos de octubre se registraron en el asado (8,2%), la picada especial (6,1%) y el matambre (5,5%), al mismo tiempo que el osobuco fue el único corte que bajó (-0,4%) y el lomo y la carnaza común apenas subieron un 0,2% y la tortuguita un 1,3%.

La picada especial (6,1%) y el matambre (5,5%) acompañaron al asado con los mayores aumentos.

En tanto, el informe destaca que los cambios en los precios de los diferentes cortes dependen si se toma como referencia el supermercado o la carnicería de barrio. En ese sentido, el lomo suele ser un 17,7% más alto en los supermercados, pero el asado, la falda o la picada común son más económicos en las grandes superficies.

En medio del fuerte crecimiento del consumo de pollo en lo que va del año en el país, el precio registró en octubre una caída del -0,9% con respecto a septiembre. Durante los primeros diez meses, la variación fue del 21,9%, casi la mitad que el de la carne vacuna. Y comparando con los valores de octubre del año anterior, el incremento fue del 31,9%, contra 61,3% de la carne vacuna.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del 2,3% el mes pasado, y desde inicio de año el ajuste fue de 12,7%.

Impactan en esta suba el valor del ganado a pie, las lluvias que provocan que los camiones no pueden cargar y los cambios que se preparan para aumentar la exportación a Estados Unidos.