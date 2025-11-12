"¡Auxilio!": asaltaron a su familia y tuvo un estremecedor ataque de nervios

Una familia sufrió un violento robo en la puerta de su casa en La Matanza. Delincuentes armados los sorprendieron cuando estaban por salir en su auto y a punta de pistola y con amenazas se llevaron el coche.

El dramático episodio ocurrió en Ciudad Evita y la mujer que iba al volante sufrió un ataque de nervios. El hecho quedó registrado en un impactante video que fue capturado por la cámara de seguridad de la casa.

En un principio, al notar la presencia de los delincuentes frente al coche, la mujer detuvo su marcha y empezó a tocar bocina intensamente con la intención de advertir a los vecinos. El delincuente se paró frente al auto y la apuntó con un arma.

Después, la víctima, empezó a gritar. Sus desgarradores pedidos de “auxilio” se escucharon en toda la cuadra. La mujer quedó paralizada y la sacaron del auto casi desvanecida.

Una vez en la vereda, se sentó y mientras temblaba continuaba gritando. Un familiar quiso calmarla: “Tranquila”, se lo escucha decir en el video mientras intenta consolarla.

Los delincuentes, por su parte, se dieron a la fuga con el auto robado. Ahora, las autoridades analizan las imágenes obtenidas por la cámara de seguridad para dar con los responsables del brutal asalto.