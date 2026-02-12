Horror: denuncian que los vecinos se graban teniendo sexo en plena calle

Los residentes del barrio salteño FEPUSA manifestaron su hartazgo por la falta de seguridad y el descontrol que impera en la zona desde hace tiempo. La mayor preocupación de los habitantes radica en el accionar de parejas que utilizan la vía pública para mantener encuentros sexuales. Según detallaron los vecinos, estos individuos no solo actúan a plena luz del día, sino que también suelen filmar estas secuencias con sus teléfonos.

La vulnerabilidad del loteo se incrementa debido a que los únicos dos accesos disponibles carecen totalmente de alumbrado público. Esta oscuridad permanente favorece la presencia de delincuentes que acechan a quienes entran o salen de sus hogares durante la noche. La falta de infraestructura básica transformó las calles de ingreso en zonas de alto riesgo donde el patrullaje policial brilla por su ausencia.

El loteo se convirtió en el terror de los vecinos.

Además del escándalo sexual, hay basurales clandestinos

A los conflictos de convivencia y seguridad se suma un grave problema sanitario por la proliferación de basurales clandestinos en terrenos baldíos. Personas ajenas al barrio aprovechan la falta de cercos y vigilancia para arrojar todo tipo de desperdicios y desechos de forma indiscriminada. Esta situación generó un foco infeccioso constante que pone en peligro la salud de las familias, especialmente la de los niños.

Tras convivir durante años con estas precarias condiciones, los damnificados exigen una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales y policiales. Solicitan la instalación inmediata de luminarias, la limpieza de los predios abandonados y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el sector. La comunidad sostiene que el abandono estatal es absoluto y que ya no pueden seguir viviendo bajo esas condiciones de desprotección.