Dolor por el fallecimiento de una querida profesora de educación física: su rol clave en los Panamericanos Mar del Plata 1995

La comunidad del atletismo despide con pesar a Hilda Coene, una reconocida profesora de Educación Física de Mar del Plata que tuvo un rol clave en la realización de los Juegos Panamericanos que la ciudad albergó en 1995.

Según dio a conocer el periodista Rubén Aguilera, Coene falleció en las últimas horas a sus 82 años. A lo largo de su vida, tuvo una destacada participación en el atletismo local y también se desempeñó durante más de cuatro décadas como profesora y coordinadora del Departamento de Educación Física del Instituto San Vicente de Paul. "Miles de alumnas, pasaron por sus clases y seguramente hoy muchas de ellas la recordarán con cariño y soltarán una lágrima por quien fue una educadora modelo en la ciudad", expresó Aguilera en un sentido posteo que hizo en redes sociales.

El extitular del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata rememoró también el rol clave que tuvo Hilda en la planificación de la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos 1995. "Un gran acto que quedó impregnado en la retina de todos aquellos que lo presenciaron", afirmó.

"Adiós Hilda, amiga del deporte, que descanses en paz. No pasaste desapercibida en este recorrido por el mundo terrenal", concluyó su mensaje.

En abril pasado, al cumplirse 30 años, Hilda había recibido una Medalla al Mérito Deportivo en reconocimiento a su aporte en la organización de los Juegos Panamericanos.

Por su parte, desde el Colegio Fasta San Vicente de Paul expresaron su "profundo pesar". "Elevamos una oración para que descanse en paz y que Dios le brinde consuelo a su familia", expresaron.

Sus restos serán velados en Sepelios Paz, ubicado en Ayolas al 2900 de 16:30 a 21. Se ruega no llevar flores.