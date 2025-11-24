Dolor por la muerte de un empresario: pensó una marca de surf con bocetos en un cuaderno, la popularizó y dejó un legado

Saliendo de la crisis del 2001, aunque todavía la recesión y un país en llamas se sentía, la audacia y la pasión por contar una historia a través de su marca impulsó a este empresario. Surgió la oportunidad, cargó la tinta y en un cuaderno sentó las bases de una empresa de ropa de surf que ya es tradicional en Mar del Plata.

Recife publicó en las redes sociales un sentido mensaje de despedida para Nicolás Mazzini, su fundador. “Estudió Marketing, trabajaba vendiendo bebidas y en sus tiempos libres llenaba cuadernos con bocetos: ideas, anotaciones de cómo liderar, cómo comunicar, cómo construir una marca”, dice parte del texto que describe su historia.

"Yo voy a hacer una marca de ropa", aseguró Mazzini hace 23 años y Recife comenzó a explotar. De a poco, pero con un rumbo fijo, las anotaciones de su cuaderno a comienzos del milenio todavía sostienen los ideales de la empresa. Por eso, sus compañeros en el camino del comercio le agradecieron su visión y coraje para ejecutar los planes.

Empleados, familiares, amigos y socios en el proyecto dejaron mensajes en las redes sociales una vez conocida la triste noticia del fallecimiento de Nicolás Mazzini. "Hoy toca escribir este mensaje para nuestro líder, nuestro guía", comienza el texto de la publicación en la cuenta oficial de Instagram de la marca. Un posteo que conmovió a los marplatenses.