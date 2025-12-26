Dolor por el fallecimiento del empresario marplatense Fernando Piovano

El empresariado marplatense despide con profundo pesar a una de sus figuras más influyentes: Fernando Piovano, quien falleció este viernes a los 69 años.

Radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Piovano desarrolló una amplia trayectoria en Mar del Plata. Entre 2009 y 2013 se desempeñó como presidente de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, desde donde impulsó iniciativas clave para el desarrollo productivo y empresarial de la ciudad.

Visionario y emprendedor, fue uno de los responsables del crecimiento de la señal de cable CCTV y de la reconocida casa de sepelios Piovano, además de motorizar distintos proyectos culturales. Su aporte permitió que La Subasta Teatro Bar cobrara vida, un espacio emblemático que luego dio paso al actual Teatro Güemes, símbolo de la identidad artística marplatense.

Su pasión también se reflejó en el deporte: fue presidente del Club Atlético Unión de Mar del Plata, donde acompañó una etapa de sueños cumplidos y crecimiento institucional que llevó al club a un histórico ascenso a la B Nacional. Impulsor del club desde niño, su nombre está inscripto en una placa en la sede social ubicada en calle 9 de Julio 3749.

Hoy, colegas, amigos, deportistas y referentes de distintos ámbitos lo recuerdan por su empuje, su compromiso y su cariño por la ciudad.