De tal palo, tal astilla: Thiago Passeri campeón del Shortboard Open en Guatemala

El marplatense, de sólo 16 años, sigue el camino de su padre Martín, brilló en El Paredón y consiguió el título en el cierre de la temporada del circuito Alas.

Thiago Passeri en lo más alto del Alas Tour en Guatemala. (Fotos: Instagram)

13 de Noviembre de 2025 13:20

Por Redacción 0223

Con apenas 16 años, Thiago Passeri alcanzó lo que tanto buscó. Descolló en las olas de El Paredón, Guatemala, y se quedó con el Shortboard Open del Corona Alas Global Tour, en una jornada que tuvo acciones espectaculares para poner el broche al circuito latino 2025.

No faltó nada. Cuatro días a puro surf, con grandes olas, tubos perfectos y la energía que caracteriza al Alas Global Tour. El cierre fue a todo show, con muy buenos espectáculos y el protagonimo para un pibe marplatense: Thiago Passeri. 

El hijo del máximo campeón nacional, Martín Passeri, se dio el gusto de brillar en Guatemala, ahora con su padre como entrenador y con un futuro que no tiene techo.

En Shortboard Open se quedó con el oro al lograr 15.03 en la final, dejando atrás surfistas de renombre y más experiencia como el venezolano José Joaquín López, el peruano Gabriel Vargas y el costarricense Sam Reidy, que no alcanzaron siquiera los 13.

