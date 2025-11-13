De tal palo, tal astilla: Thiago Passeri campeón del Shortboard Open en Guatemala

Con apenas 16 años, Thiago Passeri alcanzó lo que tanto buscó. Descolló en las olas de El Paredón, Guatemala, y se quedó con el Shortboard Open del Corona Alas Global Tour, en una jornada que tuvo acciones espectaculares para poner el broche al circuito latino 2025.

No faltó nada. Cuatro días a puro surf, con grandes olas, tubos perfectos y la energía que caracteriza al Alas Global Tour. El cierre fue a todo show, con muy buenos espectáculos y el protagonimo para un pibe marplatense: Thiago Passeri.

El hijo del máximo campeón nacional, Martín Passeri, se dio el gusto de brillar en Guatemala, ahora con su padre como entrenador y con un futuro que no tiene techo.

En Shortboard Open se quedó con el oro al lograr 15.03 en la final, dejando atrás surfistas de renombre y más experiencia como el venezolano José Joaquín López, el peruano Gabriel Vargas y el costarricense Sam Reidy, que no alcanzaron siquiera los 13.