De tal palo, tal astilla: Thiago Passeri campeón del Shortboard Open en Guatemala
El marplatense, de sólo 16 años, sigue el camino de su padre Martín, brilló en El Paredón y consiguió el título en el cierre de la temporada del circuito Alas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con apenas 16 años, Thiago Passeri alcanzó lo que tanto buscó. Descolló en las olas de El Paredón, Guatemala, y se quedó con el Shortboard Open del Corona Alas Global Tour, en una jornada que tuvo acciones espectaculares para poner el broche al circuito latino 2025.
No faltó nada. Cuatro días a puro surf, con grandes olas, tubos perfectos y la energía que caracteriza al Alas Global Tour. El cierre fue a todo show, con muy buenos espectáculos y el protagonimo para un pibe marplatense: Thiago Passeri.
El hijo del máximo campeón nacional, Martín Passeri, se dio el gusto de brillar en Guatemala, ahora con su padre como entrenador y con un futuro que no tiene techo.
En Shortboard Open se quedó con el oro al lograr 15.03 en la final, dejando atrás surfistas de renombre y más experiencia como el venezolano José Joaquín López, el peruano Gabriel Vargas y el costarricense Sam Reidy, que no alcanzaron siquiera los 13.
