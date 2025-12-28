Volvieron las motos: la caravana de cortes en la costa que alertó a los vecinos de una famosa playa
Decenas de autos interrumpieron su regreso en el sur de la ciudad por la caravana.
Las caravanas de motos no son nuevas y en la zona del puerto, en barrios aledaños, se tornaron trágicas este año. Esta vez regresaron y generaron el estrés de los automovilistas. Algunos vecinos, grabaron con sus celulares y enviaron los videos a 0223.
Es que enfrente de los balnearios de Punta Mogotes, un sábado tras una jornada calurosa, con marplatenses y turistas disfrutando de las playas, la caravana se topó con las vacaciones de muchos. Si bien fue ya entrada la noche, gente del barrio, visitantes y concurrentes al polo gastronómico de la zona se embotellaron al cruzarse con las motos.
"Otra vez: esto es tierra de nadie", se quejó un vecino en diálogo con este medio. Las motos circularon durante largo tiempo y los ruidos, también, complicaron el descanso de los residentes más cercanos al complejo de Punta Mogotes.
En junio, a pocas cuadras del video que salió a la luz este fin de semana, un remisero mató a un motociclista tras chocarlo en una de las caravanas de motos. La causa fue archivada porque se comprobó que fue el conductor de la moto quien provocó el siniestro.
