Lucía Cosoleto se consagró bicampeona del mundo en España

La deportista argentina se consagró bicampeona del circuito APP World Tour tras ganar el Gran Canaria Pro-AM en España y consiguió su cuarto título mundial. Luchy Cosoleto logró defender el campeonato obtenido en 2024 y se consagró bicampeona del circuito mundial de pádel surf organizado por la APP.

Cosoleto, porteña de nacimiento y marplatense por adopción, alcanzó su cuarto título del mundo que se suman a sus dos medallas de oro panamericanas. En la última jornada del Gran Canaria Pro-Am, la surfista, de 29 años, le pudo ganar a la peruana Vania Torres, quien en noviembre se había quedado con el título mundial ISA (International Surfing Association) en El Salvador.

El pádel surf es una disciplina distinta al surf que se incorporó al calendario olímpico en Tokio 2020. En esta competencia se utiliza un remo para impulsarse y se realiza sobre tablas más grandes, mientras que en el olímpico se usan los brazos para remar en una tabla más corta.

