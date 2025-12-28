No pudo robar una moto y tiró un morral con una pistola cargada

La recorrida de rutina que personal del Grupo de Prevención Motorizada hacía en el barrio Cerrito Sur terminó con la aprehensión de uno de los tres sujetos que intentaba robar una moto: al intentar escapar arrojó un morral donde había una pistola con su cargador y seis municiones.

Los oficiales vieron en inmediaciones de la Diagonal Gascón y Benito Lynch a tres sujetos que estaban forzando el tambor de una moto KTM Duke 250 sin dominio colocado estacionada en el lugar. Todos se dieron a la fuga y uno de ellos fue reducido a pocos metros del lugar luego de descartarse de un morral.

Tiene 21 años.

El personal halló dentro del bolso una pistola marca Glock 30 de color negro con seis municiones en su interior por lo que fue trasladado a la comisaría quinta donde se labraron las actuaciones de rigor.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de una causa por encubrimiento y su traslado a Tribunales para prestar declaración.