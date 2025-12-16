El marplatense Thiago Passeri brilló en Perú y se consagró subcampeón mundial

Thiago Passeri sigue creciendo a pasos agigantados y da que hablar en el surf mundial.

Impresionante. El marplatense Thiago Passeri finalizó segundo en la final masculina Sub-16 del Mundial Junior de Surf 2025 que se llevó a cabo en Punta Rocas, Perú.

El hijo del excampeón argentino, totalizó 16,57 puntos y quedó detrás del australiano Ocean Lancaster, ganador con 17,13, mientras que el podio lo completó Caden Francis (Australia) con 15,94.

Passeri logró una actuación destacada al sumar una ola de 8,40 puntos y se mantuvo en la pelea hasta los últimos segundos, cuando Lancaster aseguró el triunfo con un 9,00.

Con este resultado, Passeri repite presencia en el podio mundial juvenil tras haber sido medalla de bronce en 2024.

En la clasificación general por equipos, Argentina finalizó en el 11° puesto del ISA World Junior Surfing Championship 2025, con 4.100 puntos, entre más de 50 países.

