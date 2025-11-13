Horror: entró al edificio de la UBA y abusó sexualmente de dos estudiantes

Un joven de 23 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de dos estudiantes dentro de un pabellón de Ciudad Universitaria. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 11.30 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación. Personal policial llegó rápidamente al lugar y arrestó al sospechoso, que no pertenece a la comunidad de la casa de estudios, y le secuestró un arma de réplica.

Según las primeras informaciones, el episodio se produjo en el Pabellón III de la Universidad de Buenos Aires. Allí, el acusado ingresó a un aula y manoseó a una estudiante del Ciclo Básico Común. Luego, se trasladó a otro salón donde atacó a una segunda joven, que comenzó a gritar y alertó a otras personas que se encontraban en los alrededores.

De inmediato, otros alumnos y personal no docente intervinieron para reducir al agresor y dar aviso a las fuerzas de seguridad. Las dos chicas, de 19 y 27 años, fueron contenidas y asistidas por las autoridades de la institución, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia. En base al parte policial, ambas denunciaron que el sujeto les realizó tocamientos por encima de la ropa.

La Universidad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que confirmó el hecho y expresó que acompaña a las víctimas, además de ponerse a disposición de la Justicia. El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Carlos Bignone, que imputó al acusado por "abuso sexual simple".