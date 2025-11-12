Terrible muerte de una ciclista: le abrieron la puerta de un rodado, cayó al piso y la arrolló un colectivo

Cuando llegó el personal de salud, la víctima ya estaba sin vida.

Una joven ciclista murió este miércoles por la tarde luego de caer tras la apertura de la puerta de un vehículo y ser atropellada por una unidad de la línea 153 bandera roja, en Mendoza al 7400, zona oeste de Rosario.

El hecho ocurrió cuando la mujer –de 23 años, según testigos– circulaba por calle Mendoza, a pocos metros de Circunvalación, en dirección hacia el centro de la ciudad. El conductor de una camioenta abrió la puerta e hizo perder el control a la joven, que cayó al asfalto tras ser golpeada por la puerta del vehículo o en el intento de esquivarla.

El interno de la línea 153 roja circulaba en el mismo sentido y arrolló a la ciclista que había caído en la calzada con las ruedas traseras del colectivo.

El chofer del colectivo bajó para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), asistido por algunos vecinos que acudieron a ayudar mientras esperaban la ambulancia.

Una mujer que presenció el hecho y brindó testimonio a medios locales contó que intentaron reanimarla, pero la joven no reaccionaba. “Después vino el Sies, en 20 minutos que en esa espera se hacen eternos”, expresó.

Los médicos también intentaron salvarle la vida, pero la chica falleció en el lugar. Vecinos relataron que se trataba de una estudiante de Medicina que vivía en la zona junto a su familia y era hija única.

Había gran conmoción entre vecinos, comerciantes y transeúntes. El cuerpo de la víctima permanecía cubierto en el asfalto, con el área vallada por la Policía y los equipos de emergencia trabajando en el lugar.

Se realizaban tareas de investigación para determinar las responsabilidades del accidente. En la zona hay varias cámaras de videovigilancia de comercios y viviendas particulares que podrían aportar imágenes de lo ocurrido.