Tremendo video: escape de gas y fuego en la vía pública dejó a un hombre herido

Un fuerte escape de gas y fuego se registró durante la tarde de este miércoles en el barrio porteño de Caballito, por la explosión de un caño en la vía pública en la intersección de la calle Riglos y Formosa. Según fuentes policiales, hay un herido y varios evacuados.

El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado a un centro de salud, mientras que en la zona trabajaron al menos cuatro móviles.

Según reveló una vecina de la zona, el accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron a diferentes medios de comunicación que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

“El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el Same asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajan en la zona, en diálogo con este medio.

Personal de Defensa Civil de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar, así como de Metrogas que trabaja sobre vereda con el objetivo de cortar el suministro de gas.