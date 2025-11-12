Una policía mató a su ex pareja porque intentó agredirla: le metió dos tiros

Las hijas de la pareja, de 4 y 6 años, presenciaron el hecho.

Una efectivo de la Policía Federal mató a su ex pareja de dos tiros. El sujeto tenía denuncias por violencia de género y una restricción de acercamiento. Sin embargo, intentó agredir a la mujer en un departamento del barrio porteño de Caballito.

Fuentes policiales informaron que un grupo de uniformados de la Comisaría Vecinal 6B acudieron al inmueble, ubicado en la calle Cachimayo al 100, luego de recibir un llamado al 911 que advertía sobre una mujer herida de bala en el muslo izquierdo.

Una vez en el interior del lugar, los uniformados encontraron al hombre fallecido con dos disparos en el pecho junto a una pistola Bersa. A su vez, las hijas del victimario y la damnificada, dos niñas de 4 y 6 años, fueron halladas ilesas en una habitación.

Los investigadores constataron que el atacante, un ciudadano de nacionalidad paraguaya de 36 años, poseía antecedentes por violencia de género y una restricción de acercamiento vigente.

La agente, integrante de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina, había logrado separarse de su ex novio y mudarse a la vivienda hace seis meses.

Personal del Same determinó su traslado al Hospital Durand, al tiempo que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 8 intervino en el caso y la División Homicidios quedó a cargo de las pesquisas.