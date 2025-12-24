Dramático rescate de una nena de 8 años durante el incendio de una casa

La nena se encontraba en una de las habitaciones de la planta superior.

Personal del cuartel de Bomberos Centro rescató en la tarde de este miércoles a una menor de 8 años que había quedado atrapada en un incendio que se desató en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia. No se registraron lesionados.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 en un inmueble situado en San Lorenzo entre la avenida Jara y Francia, y las llamas se habían esparcido por las dos plantas de la propiedad.

Bomberos rescataron a una menor de 8 años en un incendio en Bernardino Rivadavia.

Al arribo de las autoridades, la familia angustiada advirtió que en una de las habitaciones se encontraba una niña, por lo que rápidamente un conjunto se abocó a la búsqueda y rescate, mientras el otro grupo a la lucha contra el fuego.

Según indicaron a 0223, la menor fue localizada de inmediato y no sufrió lesiones ni necesitó atención médica, y consiguieron apagar el incendio sin mayores inconvenientes.

En cuanto al fuego, habría comenzado al encender la parrilla, ya que no pudieron controlarlo y se propagó por el resto de la vivienda. Además de ese sector, que quedó calcinado, también fue afectado el cielorraso de plástico y las paredes y el techo quedaron totalmente tiznados.