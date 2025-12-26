Precaución: emiten un nuevo aviso por "riesgo muy alto" de incendios forestales
Mirá qué día será el más extremo y qué precauciones tener.
En la previa de una semana que tendrá temperaturas máximas que podrían llegar a los 35 grados, desde el Municipio de General Pueyrredon emitieron un aviso por riesgo "muy alto" de incendios forestales.
El mismo se extenderá desde este viernes hasta el domingo inclusive y por eso, desde el Gobierno local brindaron una serie de recomendaciones:
-No quemes pastizales, restos de poda o residuos
-No tires colillas de cigarrillos
-No arrojes basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos
-Encendé fogatas en áreas permitidas y nunca te olvides de apagarlas
-Extremá los cuidados, ante cualquier eventualidad llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.
¿Qué es el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI)?
Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).
Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego.
El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo - moderado - alto - muy alto - extremo.
