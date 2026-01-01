Feliz 2026: cómo estará el tiempo en el primer día del año
Conocé cuál es el pronóstico del tiempo para este 1 de enero en la ciudad según el Servicio Meteorológico Nacional.
Finalmente llegó el Año Nuevo. A pesar de que se esperaba un pronunciado descenso de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó en las últimas horas el pronóstico para Mar del Plata para este 1 de enero de 2026.
Si bien se esperaba que la temperatura cayera este jueves, el pronóstico oficial da cuenta de registros térmicos agradables que invitarán a marplatenses y turistas a volcarse a las playas en los primeros días de enero.
Para hoy, el organismo da cuenta de una jornada con cielo algo nublado y una temperatura que oscilará entre los 14 y 23 grados centígrados.
El viento, moderado del sector sur, rotará en horas de la noche hacia el noreste, pudiendo desatar algunas ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
