Con guantes y encapuchados se metieron en una casa: robaron dólares, alhajas y un unicornio inflable

Tres sujetos acusados de asaltar a un matrimonio que estaba con su hijo de tres años en su casa fueron detenidos en las últimas horas en una causa donde se investiga la participación de otro hombre detenido en complejo penitenciario de Batán. Este jueves van a declarar en Tribunales.

El hecho ocurrió el pasado 11 de octubre en una vivienda en inmediaciones de la calle 167 y Colectora de la ciudad de Batán a la que ingresaron por una ventana corrediza del comedor cuatro personas con guantes colocados y encapuchados mientras otro cómplice los esperaba en el interior.

Fiscal Mariano Moyano. (Foto: archivo 0223).

Tras amenazar a la pareja con un arma de fuego que aún no fue secuestrada, revisaron las distintas dependencia de la finca y sustrajeron cuatro mil dólares, trescientos mil dólares, un reloj de alta gama, tres anillos de oro, un iPhone 16, llaves de la vivienda, perfumes, prendas de vestir, zapatillas y juguetes del niño, incluyendo un inflable de pileta con forma de unicornio.

Las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría octava fueron derivadas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano quien logró establecer de manera preliminar la identidad de tres personas que tenían en su poder algunos de los elementos sustraídos a la familia. Para esa labor fue fundamental el análisis de las antenas donde impactó el uso del iPhone robado ya que minutos después del hecho comenzó a funcionar con otro chip.

La investigación permitió establecer que desde ese número se comunicaron de manera reiterada con un celular que pertenece a un hombre alojado en el complejo penitenciario de Batán y que habría facilitado datos para la realización del robo. Ese teléfono fue secuestrado en las últimas horas y será peritado el lunes próximo.

Uno de los imputados ya estaba preso.

En el marco de una causa por robo doblemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, se hizo efectiva la detención de los tres sujetos que este jueves serán trasladados a Tribunales para prestar declaración. Dos de ellos están imputados por el robo mientras que al tercero se lo acusa de encubrimiento.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 indicaron que durante uno de los allanamientos avalados por el Juzgado de Garantías N°1 hallaron un revólver marca Bagual con cinco municiones en su interior y un kilo de marihuana. Por ese hecho imputaron a la madre de uno de los detenidos.