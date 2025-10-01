Rompieron una reja con una amoladora y asaltaron a un matrimonio

La policía y la Justicia investiga el robo que un matrimonio sufrió el domingo a la madrugada en su casa del barrio Stella Maris a manos de al menos cuatro delincuentes que ingresaron tras romper con una amoladora una de las rejas de la casa.

Fuentes judiciales confirmaron que el hecho se registró en inmediaciones de las calles Lavalle Rawson y que los delincuentes sorprendieron a los octogenarios cuando estaban descansando. “Los redujeron mediante amenazas, los ataron y revolvieron toda la casa en busca de elementos de valor”, indicaron.

Las víctimas dijeron los ladrones escaparon con sus alianzas, un reloj y una cantidad de dinero no precisada y no pudieron precisar el tiempo que estuvieron en el inmueble. “Los ladrones escaparon a bordo de un automóvil que los esperaba en inmediaciones del lugar”, aseguraron.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría novena.

Lo cierto es que durante las primeras tareas que llevó adelante personal de la comisaría novena y en el marco de las actuaciones que hizo Policía Científica, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar el rodado y establecer si tiene relación con otro hecho registrado horas después.

La causa por robo agravado por escalamiento y en poblado y en banda se tramita en la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

El hecho guarda similitudes con el registrado el martes entre las 2.50 y las 4 de la madrugada, cuando tres hombres ingresaron por el frente de una casa de Falucho y Juncal, en el barrio Los Andes y sorprendieron a una mujer de 87 años. En ese caso los delincuentes escaparon y para cubrir la huída se tirotearon con la policía.