Aunque están prohibidos, secuestraron 4 mil artefactos de pirotecnia: clausuraron dos comercios

El uso de pirotecnia sonora en Mar del Plata permanece vigente para la población en general. Y aunque vuelve a estar en debate cada fin de año por su impacto en personas con TEA, adultos mayores, mascotas y fauna silvestre, lo cierto es que la postal se repitió: distintos barrios de la ciudad se iluminaron con fuegos artificiales durante varios minutos para darle la bienvenida al 2026.

Durante la tarde y hasta últimas horas del miércoles, inspectores municipales recorrieron distintos puntos de la ciudad, especialmente zonas comerciales y arterias de alto tránsito, donde se montan puestos improvisados en los días previos a la celebración.

Según informaron fuentes oficiales, se realizaron 35 actuaciones por venta callejera, se clausuraron dos comercios que no contaban con habilitación y se secuestraron 4 mil unidades de pirotecnia en distintas variedades, que quedaron a disposición del Juzgado Municipal de Faltas.

Pese a los controles, la pirotecnia volvió a ser protagonista. A partir de la medianoche, el cielo se llenó de luces y estruendos desde la zona norte hasta Faro, pasando por plazas de barrio, edificios y la costa.