Cierre del bar en Punta Mogotes: aparecieron los abogados y dieron una respuesta que los enojó a todos

Esta semana, los trabajadores de un reconocido e histórico bar de la zona de Punta Mogotes recibieron la peor noticia que los llenó de miedo e incertidumbre: las puertas de la tradicional esquina estaban cerradas y nadie les explicaba por qué.

A pesar de la visbilización del hecho, el día después del estallido no mostró respuestas suficientes para los empleados del restobar del puerto de Mar del Plata. "Enviamos una carta documento. Lo que necesitamos es que nos digan cuál es nuestra situación laboral", insistieron en diálogo con 0223.

El ingreso con el que se encontraron los empleados.

Los trabajadores de La Vereda de Vicente se asesoraron con los abogados del sindicato que los representa y abrieron un canal de comunicación con los dueños, aunque lo consideran insuficiente: solo les pidieron que no utilicen más las redes sociales del local.

"Nos llamó el representante legal de ellos para que borremos las publicaciones. Además nos dijo que el lugar no cerraba, solo que lo remodelaban hasta diciembre. Le preguntamos por qué no existió aviso previo y por qué nunca se presentaron a explicarlo y nos dijo que hacían lo que querían con su bar", expresaron.

Los empleados en la vereda del histórico bar.

Sin embargo, del conflicto siguen desprendiéndose datos e historias curiosas que retratan la sorpresa de los empleados y lo repentino del cierre (sea o no parcial) del comercio.

"Tenemos nuestra ropa y pertenencias dentro del bar"

Otra situación insólita que se da, más allá de las ya conocidas con cierre de persianas, trabajadores sin respuestas y cambio de cerraduras, tiene que ver con la ropa de los empleados.

Le contaron a 0223 que sus pertenencias quedaron dentro del comercio. "Las dejamos el domingo y no saben cuándo nos van abrir", dijeron y agregaron que hasta "un compañero tiene la llave del candado de la moto".

La incertidumbre crece entre los trabajadores que esperan una respuesta concreta y una solución definitiva ante el conflicto.