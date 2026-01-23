Trabajadores de una reconocida Granja reclaman por sueldos y aguinaldo impagos

Un grupo de 300 trabajadores de la Granja Tres Arroyos que desarrollan sus tareas en la planta de Pilar se encuentran de paro para reclamar que la empresa les pague salarios adeudados y parte del aguinaldo que debía cobrarse en diciembre.

“Nos deben la primera quincena de enero y alrededor del 50% del aguinaldo. Nos prometieron que nos iban a pagar y la empresa no cumplió”, dijo el representante de los trabajadores en la planta de Pilar Diego Núñez. Otro operario aseguró que vienen acompañando a la compañía en la crisis y que incluso han aceptado una reducción del sueldo.

En la planta La China de Concepción del Uruguay los trabajadores están pasando por la misma situación. Iniciaron un paro en enero, después de incumplirse el cronograma de pagos que la Granja Tres Arroyos había pactado antes de las fiestas. El gobierno entrerriano debió intervenir para que la medida de fuerza se interrumpa y la empresa continúe trabajando en los casi 190.000 pollos que faenan por día.

Los familiares de los trabajadores de Pilar difundieron mensajes en redes sociales para visibilizar la continuidad del reclamo y el impacto que toda esta situación genera en los hogares.

Durante el 2025 casi 400 trabajadores fueron despedidos, con retiro voluntario y acuerdos: un número que deja en evidencia el ajuste interno iniciado para contener la crisis. Sin embargo, esta situación no es nueva.

La empresa aún no pudo recuperar el mercado chino tras la gripe aviar de 2023 y el fin de esas exportaciones representó una pérdida de 160 millones de dólares, casi la mitad del total de los envíos al exterior.