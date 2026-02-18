Nicki Nicole reprogramó su show por el paro general: "Creo en el derecho de los trabajadores a expresarse"

En las últimas horas y a través de las redes sociales, Nicki Nicole confirmó que su show en el Teatro Colón será postergado por el paro general contra la reforma general. “Hola, corazones, quiero contarles que el show de mañana 19 de febrero se pasa para el 20 de febrero viernes, o sea un día después al mismo horario y todo”, escribió la cantante.

“Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarlo”, explicó Nicki Nicole y agregó: “Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este".

"Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo”, sintetizó la cantante.

Más tarde sumó en otra publicación: “¡Los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren, por lo tanto, además de que no hay medios de transporte, mañana no hay gente trabajando en el teatro!”.

También se informó que quienes no puedan asistir al concierto en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso de su entrada. El show en el Colón será uno de los más especiales de la carrera de la trapera, que se presentará con una propuesta musical alternativa a la de sus conciertos habituales.