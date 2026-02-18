Cierre de Fate: el gobierno suspendió por 15 días los despidos de 920 trabajadores

Luego de una mediación entre la empresa de neumáticos Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) el Gobierno nacional decidió suspender los despidos durante 15 días.

Según Noticias Argentinas, a través de una resolución se ordenó dejar sin efecto las 920 desvinculaciones y se obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. Se trató de un encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo ante el sorpresivo anuncio de la planta de San Fernando, después de 80 años de servicio en el país.

Hasta el momento, ambas partes deben abstenerse de tomar medidas de fuerza mientras dure el período de negociación. Previo a la conciliación obligatoria, desde la cartera de Trabajo encabezada por Julio Cordero expresaron que "se llevaron adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo entre la empresa y el sindicato".

También se indicó que “se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical".

"El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, cerró.