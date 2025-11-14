Fue a ver a su hija jugar al fútbol y un padre le incrustó una llave de auto en la cabeza

Un violento episodio conmocionó a un club barrial de la localidad bonaerense de Berazategui, durante un partido de fútbol femenino sub 16. En medio de una discusión, un hombre atacó brutalmente al padre de una de las jugadoras y le clavó la llave de un auto en la cabeza. La víctima, identificada como Jonathan Smith, es un futbolista de 35 años que juega en Lamadrid. Actualmente, permanece internado y lucha por su vida.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en Gimnasia y Esgrima de Villa España, ubicado en la intersección de las calles 33 y 150. Allí se desató una confrontación que involucró a jugadoras menores y a varios padres presentes en el encuentro. En ese contexto de caos, Smith fue embestido por el agresor. Las primeras imágenes mostraron el objeto incrustado profundamente en su cráneo.

La hija de Jonathan, de 16 años, también resultó herida durante la pelea, con golpes y dolores corporales. Debido a la gravedad de la situación, ambos fueron trasladados de urgencia por particulares al Hospital Evita Pueblo, situado a pocos kilómetros del club. Los médicos trabajan para estabilizar al hombre, cuya condición sigue siendo crítica.

El atacante fue identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien presentaba lesiones en el rostro al momento de ser detenido. Además, tenía en su poder parte de la llave utilizada en la agresión, lo que refuerza su vinculación con el hecho. La investigación avanza mientras se analizan responsabilidades y el entorno del club repudia lo sucedido.