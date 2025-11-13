Insólito: un intendente bonaerense designó a una Inteligencia Artificial como funcionaria

ZARA, como la llamaron, estará a cargo de una Dirección General de Zárate, por lo que contará con firma propia y podrá gestionar expedientes.

Un municipio bonaerense designó, por primera vez en el país, a una Inteligencia Artificial (IA) como funcionaria no humana. El sistema que se implementará en Zárate estará a cargo de su propia Dirección General y tendrá facultades para firmar resoluciones y gestionar expedientes.

Así lo dispuso el intendente Marcelo Matzkin, quien designó oficialmente a la primera chatbot reconocida como funcionaria no humana y a cargo de una Dirección General. ZARA (un juego de nombres de Sara y Zara, por Zárate) tendrá facultades para tramitar expedientes y firmar resoluciones administrativas que resuelvan los reclamos y expedientes de los vecinos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 532/25, por el que se la nombró “directora general de atención al vecino no humana”, un cargo que depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

“ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, advirtió el jefe comunal identificado con el PRO, quien aseguró que el chatbot ofrecerá “una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio”.

"Confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad", dijo el intendente Matzkin.

Según el añadió, la IA buscará simplificar procesos administrativos. "Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos", explicó.

Con esta medida, Zárate se convierte en la primera ciudad de Argentina en integrar formalmente a un sistema de Inteligencia Artificial dentro de su estructura orgánica estatal. De acuerdo con la normativa, la implementación de ZARA también pretende extender la capacidad del Estado, permitiendo una mayor cobertura y rapidez en la atención, sin que ello signifique la eliminación de empleos municipales, sino más bien su fortalecimiento.

La designación de Zara permitirá realizar trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas de manera inmediata, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También va a ofrecer respuestas personalizadas y derivar consultas a las áreas correspondientes cuando sea necesario.