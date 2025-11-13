La Noche de los Alfajores 2025: descuentos de hasta el 50% este jueves y viernes en más de 200 locales

La Noche de los Alfajores 2025 tendrá lugar mañana jueves 14 y el viernes 15 de noviembre y volverá a convertirse en una gran fiesta nacional dedicada a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina. Durante las dos jornadas, más de 200 locales de todo el país ofrecerán importantes promociones para celebrar la identidad y la tradición del alfajor argentino.

Las empresas y comercios adheridos confirmaron descuentos de hasta el 50% en la compra de alfajores y otros productos relacionados. Las promociones estarán disponibles tanto en locales físicos como en tiendas online y redes sociales. Además, muchos negocios extenderán su horario de atención para que más personas puedan participar del evento.

Organizada por el Campeonato Mundial del Alfajor junto a empresas del sector, esta iniciativa busca impulsar la innovación, la calidad y la visibilidad del alfajor argentino, un producto que año tras año gana relevancia cultural y económica dentro y fuera del país. Desde su lanzamiento, el evento ayudó a modernizar la industria y a posicionarla internacionalmente.

Hasta el momento se han sumado más de 40 empresas elaboradoras de alfajores y más de 200 locales de todo el país, que próximamente estarán disponibles en un mapa interactivo en la página web oficial del evento.

Todos los descuentos, promociones y el mapa interactivo con las empresas participantes pueden consultarse en www.lanochedelosalfajores.com.ar y en @lanochedelosalfajores donde se actualizará la información en tiempo real durante los días del evento.

Con descuentos especiales, actividades y propuestas temáticas, La Noche de los Alfajores 2025 promete reunir a consumidores, turistas y fanáticos en una celebración que combina tradición, innovación y orgullo nacional.