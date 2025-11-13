Violento video de delincuentes que roban motos: "Se sientan en la esquina y esperan a su presa"

Vecinos de barrio Los Robles, en Córdoba, advirtieron por una banda de jóvenes delincuentes que se ubican a diario en la esquina de las calles Cabo 1° Marciano Verón y Sargento Vallejos para robarle a los que pasan. En las últimas horas cometieron un salvaje episodio que fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en una vivienda de la zona.

En el video que compartieron se ve cómo voltearon a un motociclista y le robaron el rodado luego de golpearlo ante la impotente mirada de los vecinos del sector. “La modalidad siempre es la misma: se sientan en la esquina y esperan a su ‘presa’. Los vecinos de la zona han recibido varias amenazas y los sujetos continúan con este raid delictivo día a día, como si de trabajar se tratase”, expresó una vecina a medios locales.

De acuerdo al testimonio de los habitantes del barrio, los delincuentes son chicos de entre 17 y 20 años de edad, “todos con antecedentes”.

En cuanto a la situación de preocupante inseguridad en el sector, añadieron: “La Policía no da soluciones ya que las veces que han ingresado para ese lado del barrio, los delincuentes y familiares de los mismos han apedreado o inclusive disparado a los vehículos”.

“Mientras tanto, los vecinos de barrio Los Robles tenemos que seguir sufriendo como todos los años, todos los meses y todos los días la inseguridad y el miedo de tantas amenazas recibidas”, concluyeron.