Recuperaron una moto robada y atraparon al autor del hecho

Un hombre de 35 años acusado de robar hace dos semanas una moto que habían dejado estacionada en inmediaciones de Tribunales fue aprehendido por personal policial tras la realización de un allanamiento en el que recuperaron el rodado sustraído.

El robo ocurrió el sábado 1 de noviembre cuando un sujeto sustrajo la moto Mondial 150 que estaba estacionada en Brown al 2000 tras romper el candado y el traba volante. Con su denuncia se insertó el pedido de secuestro y se solicitó la carga en el sistema lector de patentes en el marco de una causa por robo de motovehiculo.

Casco empleado en el hecho.

Con los datos recabados por personal de la comisaría cuarta la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles La Pampa y Alberti donde secuestraron la moto robada y el casco empleado por el autor del hecho.

El fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso la notificación de causa penal, el secuestro de los elementos y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.