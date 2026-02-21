SUPLEMENTOS
Robo de motos

Atrapó con un amigo al ladrón que le robó la moto

 Ocurrió esta madrugada en el barrio Bernardino Rivadavia. Al imputado de 19 años le formaron una causa por robo.

Rodado secuestrado.

21 de Febrero de 2026 11:37

Por Redacción 0223

Lo que comenzó con la intervención policial ante una posible pelea en el barrio Bernardino Rivadavia terminó con la aprehensión de un joven de 19 años acusado de robar una moto que fue reducido a golpes por la víctima y un amigo.

Fue personal del Comando de Patrullas que se encontraba realizando tareas de prevención en la zona de Champagnat y Castelli el que advirtió la presencia de varias personas confrontando en la vía pública: al acercarse, un joven manifestó a viva voz que le habían sustraído su motocicleta.

Tiene 19 años.

El denunciante, de 18 años, refirió que momentos antes un masculino le había sustraído el rodado en el domicilio de un amigo en inmediaciones de Malvinas y Avellaneda, por lo que junto a otro conocido inició su búsqueda.

El rodado era una motocicleta marca Keller, modelo Crono Classic 110 de color negro, sin dominio colocado que tenía el tambor de encendido violentado, por lo que aprehendieron al joven.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa penal y la libertad del imputado que en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.

 

 

