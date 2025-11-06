Atrapan a “motochorro” de 14 años armado tras una persecución

Un adolescente de 14 años que junto a un cómplice que se dio a la fuga cometieron un robo bajo la modalidad “motochorro” fue aprehendido el miércoles a la noche tras una persecución que cruzó distintos barrios de Mar del Plata.

Cerca de las once de la noche un hombre de 40 años que llegaba a su casa en el barrio San Carlos a bordo de su moto Gilera Smash de color azul fue interceptado por dos personas que se desplazaban en una moto tipo 110 de color negro.

Moto de la víctima.

Mientras que el conductor le apuntaba con un arma de fuego, el acompañante bajó, lo despojó del rodado, del celular y una campera antes de darse a la fuga.

El hecho fue advertido por los ocupantes de un patrullero que comenzaron a seguir a los dos rodados y lograron interceptar a uno de ellos en la plaza del barrio San Antonio en Diagonal González y Galicia.

Allí secuestraron la moto sustraída y el arma de fuego antes de confirmar que el conductor era un adolescente de 14 años. Se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el fiscal Walter Martínez Soto dispuso su traslado al Centro de Admisión y Derivación de Batán.