"Tengo dos trabajos y es mi transporte": dejó la moto en la puerta de una escuela especial y se la robaron

En el video de la cámara de seguridad se ve a los delincuentes antes de robar.

Los hechos de inseguridad, lamentablemente, son frecuentes en el país y la ciudad no está exenta del drama. Pero cuando se individualiza y expone las historias de trabajadores que pierden sus herramientas, entristece y da bronca. Antonella tiene un cargo en la escuela 512 "Alberto Bruzzone" y dejó su moto estacionada.

Sin embargo, cuando salió, ya no estaba en la puerta donde la vio por última vez. "Tengo dos trabajos y es mi medo de transporte", le dijo a 0223. Tres jóvenes pasan por la entrada al colegio, según demuestra la captura de la cámara de seguridad, y en un costado empiezan a forcejear. "El candado se lo llevaron también. Lo cortaron y rompieron el traba volante", agregó la damnificada.

La moto de Antonella.

Antonella compartió en las redes sociales la búsqueda y dice que le enviaron mensajes sobre el paradero de los ladrones. Y de la moto. No obstante, todavía no encontró el vehículo. Es una Wave 2025 que tiene manoplas y luces delanteras rosas, además de una calcomanía de mariposa entre los faros.

El hecho ocurrió a las 16.30 del miércoles, a plena luz del día, y en la zona del Paseo Aldrey. Un barrio concurrido y transitado por vecinos, trabajadores y turistas. Aunque tampoco se salva de los delitos en la ciudad.