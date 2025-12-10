Movida fuerte en Quilmes: el "Cervecero" confirmó la desvinculación de uno de sus jugadores

El equipo de Luro y Guido anunció en las últimas horas el corte de uno de sus jugadores y ya trabaja en su reemplazo.

A pesar del gran momento que atraviesa en la Liga Argentina, donde hoy aparece de manera provisoria como puntero de la Conferencia Sur con un récord de 8-2, Quilmes decidió mover el tablero y ejecutar una decisión fuerte sobre su estructura deportiva. El elenco de Luro y Guido cortó a N’Tio Diarra, el último jugador que había llegado como apuesta importante tras una extensa gestión dirigencial.

El interno nacido en Mali dejó de pertenecer al elenco “Cervecero” luego de que el cuerpo técnico y la dirigencia consideraran que no terminó de cumplir el rol para el que había sido incorporado. Se esperaba que aportara frescura, intensidad defensiva y minutos de descanso para los titulares, pero su impacto dentro de la rotación no fue el proyectado en este tramo inicial de la temporada.

Diarra disputó 10 partidos con la camiseta tricolor y promedió 12.6 minutos por encuentro. En ese lapso sumó 3.7 puntos, 1.9 rebotes y 0.4 asistencias, números que no lograron sostener su continuidad. A pesar de su esfuerzo, el rendimiento estadístico y la adaptación en cancha no alcanzaron para mantener su lugar en un equipo que pelea en los primeros planos.

El caso del africano había sido particular: Quilmes lo tenía en carpeta desde la temporada pasada y debió esperar durante un largo tiempo debido a su situación migratoria en Brasil, donde actuaba como extranjero. Luego de intensas gestiones, la institución marplatense consiguió finalmente el permiso para que pudiera salir de ese país y sumarse al plantel, lo que generó expectativas que lamentablemente no se pudieron traducir en rendimiento.

Ahora, con el calendario apretado y un plantel que busca mantenerse en lo más alto, Quilmes deberá salir rápidamente al mercado para encontrar un reemplazo en esa posición. Sin embargo, en el club reconocen que será difícil que el nuevo refuerzo llegue antes del duelo del viernes ante Deportivo Norte de Armstrong, uno de los compromisos claves del tramo final del año.

El apuntado para ocupar el lugar que queda vacante sería un jugador que supo vestir la camiseta del "Tricolor" en los últimos años, aunque no sería tan sencillo su arribo al conjunto marplatense.

