Quilmes no afloja y sigue de racha: el "Cervecero" sumó su primera victoria de visitante

El equipo de Javier Bianchelli venció al conjunto entrerriano a domicilio en su primer partido como visitante en la temporada.

Quilmes afrontó su primer partido fuera de Mar del Plata en esta nueva edición de la Liga Argentina, un desafío que llegaba con el envión del arranque perfecto de 6-0. Y respondió con personalidad. En Concepción del Uruguay, superó a Rocamora por 84-78 para sostener el paso firme que ilusiona al pueblo “cervecero” con una temporada grande. Fue un cotejo trabajado, vibrante y con un final que volvió a reflejar el carácter del equipo de Javier Bianchelli.

Desde el arranque, el equipo marplatense mostró una de sus armas más peligrosas: la eficacia desde el perímetro. En esos primeros 10 minutos, Quilmes clavó cinco triples que le permitieron sacar una ventaja clave para cerrar el cuarto 28-20. Aunque Rocamora tuvo un buen pasaje ofensivo de la mano de Jürgensen, el visitante manejó los tiempos con autoridad y marcó la tendencia del juego desde temprano.

En el segundo cuarto, Rocamora levantó su intensidad y logró acercarse a una sola posesión gracias al tándem Jürgensen–Acevedo. Sin embargo, allí emergió la figura de Santiago Ludueña, sumando puntos y conducción cuando más hacía falta. Junto a “Juane” De la Fuente, estiraron nuevamente la diferencia para recuperar una máxima de 12. Quilmes se fue al descanso arriba 47-36, sólido, inteligente y en control del ritmo del partido.

Tras el entretiempo, el elenco marplatense mantuvo la ventaja con goleo repartido, una característica que empieza a transformarse en sello. Rocamora encontró una buena respuesta en Franco Maeso para no descolgarse del marcador, pero nunca logró inquietar del todo al conjunto de Bianchelli. Con oficio y orden, Quilmes entró al último cuarto ganando 63-57 y con la sensación de tener el partido bajo control.

En los minutos decisivos, el local reaccionó con la energía de Cavallin, pero el “cervecero” mostró su mejor versión colectiva: múltiples vías de gol, paciencia en los ataques y temple para cerrar. Joaquín Ríos terminó como máximo anotador con 21 puntos, seguido por De la Fuente con 17, en una noche donde cinco jugadores del equipo alcanzaron el doble dígito. Un triunfo de carácter, de esos que pesan en el largo recorrido de la temporada.

Mañana, menos de 24 horas después de esta victoria, Quilmes tendrá otro examen exigente ante La Unión de Colón, uno de los rivales más competitivos de la Conferencia Sur. El equipo llega con confianza, ritmo y una racha que ya se estiró 7-0.

Síntesis: Rios 21, De La Fuente 17, Moore 13, Ludueña 12, Alderete 10, De Miguel 3, Dominé 3, Luna 3, Diarra 2