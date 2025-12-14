Unión dio un paso firme en la Liga Argentina y se ilusiona alejarse del descenso

El equipo de Juan Aquino sumó su segunda victoria consecutiva y se aleja del fondo de la tabla.

Unión logró este martes una victoria clave en la Liga Argentina de Básquet al superar a un rival directo como Deportivo Norte por 78-72. El triunfo tuvo un valor especial: fue la primera vez en la temporada que el equipo marplatense consiguió encadenar dos victorias consecutivas, un envión anímico fundamental para el cierre del año.

El equipo dirigido por Juan Aquino dio un paso adelante en su rendimiento colectivo y, además, recuperó a Guillermo Navarro, ampliando la rotación en un tramo exigente del calendario. El goleador de la noche fue Matías Carneglia con 17 puntos, aunque la gran figura terminó siendo Juan Ignacio Bellozas, que aportó 14 unidades, capturó 19 rebotes y repartió 4 asistencias. En su regreso tras un esguince, el panameño Navarro sumó 12 puntos valiosos.

El “celeste” arrancó con intensidad y efectividad desde el perímetro. Montoya fue el primero en sumar, Flossi mantuvo su crecimiento individual y Carneglia se acopló rápidamente para que Unión estableciera un contundente 16-6 en apenas cuatro minutos. Deportivo Norte reaccionó a tiempo y, de la mano de Menna y Cupulutti, logró cerrar el primer cuarto abajo por la mínima: 20-19.

Entre el cierre del primer cuarto y el inicio del segundo, los de Armstrong metieron un parcial de 12-0 encabezado por Scacchi que los puso al frente. En ese pasaje, Matías Bernardini fue clave con triples oportunos para frenar la levantada visitante, mientras que Barrionuevo también aportó soluciones ofensivas. Con Bellozas y Carneglia dominando la pintura, Unión llegó a sacar diez de ventaja, aunque un buen cierre de Norte dejó el entretiempo en 44-39.

El tercer cuarto fue cambiante y muy parejo. Scacchi y Menna lideraron a Deportivo Norte, mientras que el conjunto marplatense siguió apostando a sus internos para sostenerse en partido. Ninguno logró despegarse con claridad y, por primera vez en la noche, la visita pasó al frente por cuatro puntos: 60-56.

En el momento más delicado, tras un par de triples de Rizzotti, Unión reaccionó con un parcial 11-0 que tuvo a Guillermo Navarro como protagonista. Aunque la ventaja nunca fue amplia, el “celeste” mostró fortaleza mental para cerrar el juego desde la línea de libres y quedarse con el triunfo por 78-72.

Con un récord de 5-9, Unión cerrará el año con un partido más. El equipo marplatense recibirá a Lanús el 21 de diciembre en el Polideportivo Islas Malvinas..