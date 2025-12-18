Dura derrota: Quilmes cerró su gira de visitante con una abultada caida ante Centenario

El equipo de Javier Bianchelli cayó en su visita a Venado Tuerto y cerró su segunda gira de visitante de la temporada.

Quilmes tenía la chance de cerrar el 2025 como visitante con otra alegría, pero se encontró con una noche muy lejos de lo esperado. En Venado Tuerto, el equipo dirigido por Javier Bianchelli cayó por 86-62 frente a Centenario y terminó su participación fuera de casa con un récord de 10 triunfos y 3 derrotas.

Desde el inicio, el entrenador apostó por una rotación amplia debido a que habían jugado 24 horas antes con Pergamino. Pero más allá del primer cuarto el equipo nunca logró sostener un ritmo competitivo. Quilmes perdió fluidez ofensiva, sufrió en defensa y no consiguió meterse de lleno en el partido. En ese contexto adverso, Darry Moore fue el máximo anotador del conjunto marplatense con 14 puntos.

El primer cuarto fue parejo y disputado, con buenos ingresos desde la banca de De la Fuente y Nally, que le dieron variantes al aataque "Cervecero". Sin embargo, Centenario mostró mayor calma, repartió mejor el goleo y cerró el parcial arriba por un ajustado 21-20, marcando una tendencia que se profundizaría con el correr de los minutos.

En el segundo cuarto, el local logró estirar diferencias y llegó a sacar siete puntos, aunque Quilmes reaccionó momentáneamente de la mano de Moore. Luego, el juego cayó en un bajon llamativo, con varios minutos sin conversiones. El elenco marplatense apenas anotó nueve puntos en el cuarto y, pese a un pasaje donde la diferencia fue de 11, Centenario se fue al descanso largo arriba por 38-29.

El quiebre definitivo llegó en el tercer parcial. Quilmes no encontró respuestas ni defensivas ni ofensivas y permitió una verdadera lluvia de triples: el equipo de Venado Tuerto alcanzó un 10 de 17 desde el perímetro en ese tramo. Con un Cervecero errático y sin consistencia, el marcador se disparó hasta un contundente 66-39 al cierre del cuarto, prácticamente sentenciando el encuentro.

Con dos partidos disputados en apenas 24 horas, el esfuerzo físico para una remontada era enorme. Los dirigidos por Bianchelli lo intentaron en el último cuarto, pero nunca logró bajar la diferencia de los 20 puntos y terminó cayendo de una manera que no estaba en los planes.

El próximo partido de Quilmes será el sábado frente a Lanús en el “José Martínez” para cerrar el 2025 como local y sumar un nuevo triunfo en su fortaleza.

Síntesis: Moore 14, Ludueña 11, Nally 10, De La Fuente 8, Dominé 5, De Miguel 3, Marino 3, Giaccone 3, Rios, Alderete 2