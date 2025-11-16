¿Lluvia pasajera?: cómo sigue el clima este domingo en Mar del Plata

El domingo empezó pasado por agua por diferentes chaparrones que se suscitaron en la madrugada. Pero lo que quedó no fue el agua, y el viento marcará un condicionante en el clima de esta jornada.

La máxima es de 20° según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no obstante el viento sur bajará la sensación. De momento continúa el alerta amarillo por vientos requiriendo las recomendaciones del caso.

Las lloviznas se disiparon en la mañana y las ráfagas preocupan porque anuncia el SMN ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora. El sol también se guardará por el cielo completamente cubierto.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El sol asomará con el corre de la semana, aunque al cielo descubierto le cueste dominar. En la semana, también, se pronostican precipitaciones.