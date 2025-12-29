Inesperado cambio en el pronóstico del tiempo: llega una ola de calor y subirá la temperatura en Año Nuevo

Mañana el cielo estará algo nublado y nuevamente el viento será una fastidio, principalmente por la tarde.

Un inesperado cambio en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso en alerta la preparación de la fiesta de Año Nuevo en Mar del Plata: es que ahora esperan una máxima de 32° para este martes y de 34° para el miércoles.

En principio, acerca de cómo concluirá la jornada actual, el organismo prevé que la temperatura caiga a 20° y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del noreste, con el cielo parcialmente nublado.

En tanto, para este martes anunció una máxima de 32° y una mínima de 17°, con el cielo algo nublado y nuevamente al viento como un factor molesto, principalmente por la tarde.

Las máximas de este martes y miércoles en Mar del Plata superarán los 30°.

De acuerdo al SMN, el viento irá rotando a lo largo del día. Primero correrá del sudoeste, luego del sudeste y finalmente del este, y soplará con mayor fuerza a la tarde, cuando pronostican ráfagas de hasta 50 km/h, al igual que para esta noche.

Y mirando al miércoles 31, a pesar de que la máxima será de 34°, está previsto un fuerte descenso a 16° por la noche, en gran medida por los fuertes vientos del sur y sudeste en la tarde y noche, respectivamente.