¿Se fue el calor?: cómo estará el clima el 1 de enero en Mar del Plata

Luego de un fin del 2025 caluroso, con temperaturas que alcanzaron los 38 grados, Mar del Plata –y gran parte del país- tendría días de un esperado alivio térmico.

El último pronóstico de las principales websites del clima prevén un miércoles 1 de enero con condiciones de tiempo mayormente estables y temperaturas moderadas, en una jornada ideal para actividades al aire libre y porque no, de playa.

Para los que disfruten de las primeras horas del 2026, la madrugada se presentará con cielo despejado y algunas nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados, acompañadas por vientos del sur moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.

Con el correr de la mañana, el cielo irá despejándose y desde las 11 se espera un panorama soleado, con una temperatura cercana a los 19 grados y vientos que rotarán del sureste al este, manteniéndose entre leves y moderados.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en torno a los 20 grados, con nubes y claros y viento predominante del noreste, lo que favorecerá una sensación térmica agradable para quienes elijan la playa –acompañados de algún buzo- o paseos al aire libre. Si bien la mayoría de los sitios especializados resaltan el abrupto descenso térmico, no hay que descartar que la máxima pueda subir, atentos al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que estima en 26 grados el pico térmico.

Hacia la noche, el tiempo comenzará a desmejorar levemente. Desde las 20, el cielo estará parcialmente nublado, y cerca de las 23 existe una probabilidad –mínima- del 30% de lluvias débiles, con registros estimados en 0,1 milímetros. En ese tramo final del día, los vientos del sur volverán a intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h, mientras que la temperatura descenderá a los 18 grados.