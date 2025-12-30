Lluvia para esta noche y el pronóstico definitivo en la víspera de Año Nuevo: ¿Sigue la ola de calor?

Anunciaron chaparrones para la noche de este martes en Mar del Plata.

Después de un martes en el que las altas temperaturas se adueñaron de Mar del Plata, e incluso levantaron el pavimento en una calle de la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probabilidad de chaparrones durante esta noche y brindó un pronóstico con mayor certeza para la víspera de Año Nuevo.

De acuerdo al organismo, en las últimas horas de esta jornada la temperatura bajará a 23° y se esperan chaparrones, mientras que el viento correrá suave del sector este.

El 2026 comenzará con 26 grados de máxima y el cielo parcialmente nublado.

En tanto al miércoles, el SMN prevé una máxima de 30° y una mínima de 16°, la cual llegará a la noche, en gran medida por los vientos del sur.

El día comenzará algo nublado, pero las altas temperaturas se sentirán desde la mañana y luego irán mermando por el factor mencionado: es que esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) desde el sudoeste, sur y sudeste, en ese orden.

Pero además, el termómetro seguirá en descenso en la madrugada del jueves, cuando bajará hasta los 12°. Sin embargo, la máxima prevista para el primer día del año es de 26° y se podrá aprovechar la playa.