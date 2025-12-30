Lluvia para esta noche y el pronóstico definitivo en la víspera de Año Nuevo: ¿Sigue la ola de calor?
Calor extremo de día y fresquito a la noche. Qué dice el pronóstico para el último día del año en Mar del Plata.
Después de un martes en el que las altas temperaturas se adueñaron de Mar del Plata, e incluso levantaron el pavimento en una calle de la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probabilidad de chaparrones durante esta noche y brindó un pronóstico con mayor certeza para la víspera de Año Nuevo.
De acuerdo al organismo, en las últimas horas de esta jornada la temperatura bajará a 23° y se esperan chaparrones, mientras que el viento correrá suave del sector este.
En tanto al miércoles, el SMN prevé una máxima de 30° y una mínima de 16°, la cual llegará a la noche, en gran medida por los vientos del sur.
El día comenzará algo nublado, pero las altas temperaturas se sentirán desde la mañana y luego irán mermando por el factor mencionado: es que esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) desde el sudoeste, sur y sudeste, en ese orden.
Pero además, el termómetro seguirá en descenso en la madrugada del jueves, cuando bajará hasta los 12°. Sin embargo, la máxima prevista para el primer día del año es de 26° y se podrá aprovechar la playa.
