"Podría haber sido mucho peor": desde Uthgra destacaron el accionar de los trabajadores en el incendio de la cafetería

Luego del incendio ocurrido este domingo en una reconocida cafetería ubicada en peatonal San Martín y Córdoba, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) destacaron la labor de los trabajadores.

Un día después de lo sucedido, los representantes del gremio valoraron la reacción inmediata de los trabajadores gastronómicos, que iniciaron las tareas para contener el fuego antes de la llegada de los bomberos.

La conducción expresó su preocupación y acompañamiento tras el incendio que afectó este domingo a la tradicional sucursal de La Fonte D’Oro, que se habría generado a raíz de un corto en el tablero principal. En ese marco, el secretario general, Pablo Santín, destacó especialmente la rápida actuación del personal: "El incendio podría haber sido mucho mayor, pero fue frenado a tiempo gracias al accionar de los trabajadores, que incluso pusieron en riesgo su propia vida para defender su lugar de trabajo. Los trabajadores reaccionaron enseguida con gran responsabilidad. Apenas detectaron el fuego, iniciaron las tareas para contenerlo y proteger a los clientes, hasta que llegaron los bomberos”, señaló.

Como consecuencia del siniestro, algunos trabajadores recibieron asistencia médica y todos se encuentran en buen estado de salud. Santín remarcó que “una vez más queda demostrada la solidaridad que tenemos los trabajadores para cuidar nuestros puestos de trabajo" y que "no existe ninguna reforma laboral que pueda suplantar la voluntad y el corazón con el que defendemos y cuidamos lo que es nuestro”.

Si no hubiese sido por la rápida acción del personal, agregó, “seguramente todo hubiese quedado extinguido por el fuego, ya que cuando llegaron los bomberos fueron ellos quienes lograron frenar lo que hubiera sido una catástrofe”. El local, por cierto, tiene techo de madera y el fuego subió rápidamente. Los trabajadores actuaron enseguida para evitar que se propagara.

Además, el secretario general expresó su apoyo a quienes se vieron afectados. “Lamentamos profundamente lo ocurrido y acompañamos a los trabajadores en este momento difícil, estamos a total disposición”, añadió.

Desde el gremio destacaron también el trabajo de los bomberos y recordaron la importancia de cumplir con las medidas de seguridad en todos los establecimientos. "Ahora será momento de recuperar el lugar y seguir adelante para reanudar el trabajo lo antes posible. Gracias a la valentía de los trabajadores no estamos hablando de una catástrofe”, concluyó Santín.