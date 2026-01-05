Un incendio devastó en la mañana de este lunes una famosa cervecería de la localidad bonaerense de Pilar. Las llamas se originaron en un salón de eventos contiguo llamado, donde se realizaba una quema de cañas.

El viento facilitó la propagación del fuego hacia la estructura de la cervecería Pope, situada en el kilómetro 40,5 de la autopista Panamericana, que en ese momento permanecía cerrada y sin personas en su interior. Desde el salón de eventos intentaron controlar el siniestro con extintores, pero no lograron contener el avance de las llamas.

Varias dotaciones de bomberos de las localidades de Del Viso, Pilar y Maquinista Savio acudieron al lugar y trabajaron para extinguir el incendio. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque las pérdidas materiales en la cervecería fueron casi totales.

El fuego alcanzó más de dos metros de altura y afectó tanto al techo como al frente del local de la cervecería Pope. Las llamas fueron de tal magnitud que el humo negro cruzó la autopista. El episodio cobró notoriedad rápidamente dado que numerosos automovilistas que circulaban por ese camino registraron con sus teléfonos celulares las imágenes del incendio.