Brillante participación del Club Kimberley en el Nacional de Karate en Buenos Aires

El Club Atlético Kimberley de Mar del Plata cerró el 2025 de competencias de manera sobresaliente en el XXIII Torneo Clausura Nacional de Karate, disputado este fin de semana en el Gimnasio A del Parque Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires. La delegación del “dragón” volvió a destacarse en uno de los eventos más importantes del calendario nacional y obtuvo una cosecha de medallas que refleja el trabajo, la disciplina y el crecimiento deportivo de sus atletas.

Resultados en Kata

La modalidad de kata dejó cinco podios para el club:

Velis Malena – 🥈 Plata

Chover Nabila – 🥉 Bronce

Rella Luciano – 🥉 Bronce

Contreras Lorenzo – 🥈 Plata

Paez Marcela – 🥈 Plata



Resultados en Kumite

En combate, Kimberley sumó nuevas alegrías con grandes actuaciones:

Rella Luciano – 🥇 Oro

Cantarella Luciano – 🥈 Plata

Contreras Lucio – 🥉 Bronce

Contreras Lorenzo – 🥉 Bronce

También obtuvo una gran performance González Damián en Kata mayores.



Participación destacada en Ranking Juniors y Mayores

Además de los podios, también hubo una excelente representación en las categorías de ranking, donde compitieron:

Di Giovanni Catalina

Klobus Lautaro

Este Torneo Clausura fue el último del 2025, marcando el cierre de un año intenso y cargado de logros para el karate de Kimberley. Con resultados que reflejan compromiso y alto rendimiento, el club concluye la temporada con expectativas renovadas y un equipo que sigue creciendo tanto en lo deportivo como en lo humano.