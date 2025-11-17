Brillante participación del Club Kimberley en el Nacional de Karate en Buenos Aires
El Club Atlético Kimberley de Mar del Plata cerró el 2025 de competencias de manera sobresaliente en el XXIII Torneo Clausura Nacional de Karate, disputado este fin de semana en el Gimnasio A del Parque Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires. La delegación del “dragón” volvió a destacarse en uno de los eventos más importantes del calendario nacional y obtuvo una cosecha de medallas que refleja el trabajo, la disciplina y el crecimiento deportivo de sus atletas.
Resultados en Kata
La modalidad de kata dejó cinco podios para el club:
Velis Malena – 🥈 Plata
Chover Nabila – 🥉 Bronce
Rella Luciano – 🥉 Bronce
Contreras Lorenzo – 🥈 Plata
Paez Marcela – 🥈 Plata
Resultados en Kumite
En combate, Kimberley sumó nuevas alegrías con grandes actuaciones:
Rella Luciano – 🥇 Oro
Cantarella Luciano – 🥈 Plata
Contreras Lucio – 🥉 Bronce
Contreras Lorenzo – 🥉 Bronce
También obtuvo una gran performance González Damián en Kata mayores.
Participación destacada en Ranking Juniors y Mayores
Además de los podios, también hubo una excelente representación en las categorías de ranking, donde compitieron:
Di Giovanni Catalina
Klobus Lautaro
Este Torneo Clausura fue el último del 2025, marcando el cierre de un año intenso y cargado de logros para el karate de Kimberley. Con resultados que reflejan compromiso y alto rendimiento, el club concluye la temporada con expectativas renovadas y un equipo que sigue creciendo tanto en lo deportivo como en lo humano.
