Taekwondo: doce competidores marplatenses, 10 medallas y un dirigente reconocido en Jujuy

Desde la Confederación Argentina de Taekwondo agasajaron durante la apertura del campeonato nacional de la especialidad realizado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a nueve grandes maestros, entre ellos el marplatense Alejandro Yapuncic, quien recibió varias distinciones en los últimos años por su labor como dirigente deportivo desde el club River.

Los referentes reconocidos cuentan con la categoría máxima dentro del taekwondo que es la de noveno dan. Además de Yapuncic, se encuentran en ese selecto grupo Ebel Barat de la ciudad de Rosario, Noel Vidarte de Chaco, José Maidana de Salta, Hugo Guimarais de Corrientes y Mario Troiano, Carlos Composto y Horacio Boitano de CABA.

El dirigente marplatense Alejandro Yapuncic, al ser reconocido en Jujuy.

En relación al campeonato organizado por la citada confederación, el mismo contó con el apoyo de la Confederación Argentina de Deportes y el gobierno de la provincia de Jujuy, con presencia del gobernador Carlos Sadir.

Durante la ceremonia junto a diversos atletas y dirigentes del taekwondo, las autoridades recordaron los 50 años del primer campeonato argentino de la especialidad realizado en 1975.

Además desde la Confederación Argentina de Taekwondo ITF confirmaron la apertura de la agenda deportiva 2026, con la realización de la Copa de la Costa en Mar del Plata el 22 de febrero 2026.

10 medallas para los marplatenses

En cuanto a lo deportivo, hubo competidores de todo el país, realizando combates vibrantes y una muy buena muestra técnica. Mar del Plata participó con doce competidores entre los que se encontraban Sergio Alderete, Alejandro Olguín, Ayelen Caba, Santiago Campaner, Matías Maimone, Alex Osuna, Micaela Cabral, Mariano Yocca, Lautaro yocca, Victoria Pardo Sergio Cabral yFrancesca Malespina, ganando un total de 10 medallas.