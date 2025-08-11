Destacada participación de un club marplatense en el Provincial de Karate

Este domingo 10 de agosto se desarrolló en Florencio Varela el 51° Torneo Provincial de Karate Copa “Eduardo Maugeri”. La competición, que reunió a los dojos más importantes de la provincia de Buenos Aires, tuvo a más de 300 competidores en el Polideportivo “La Patriada”.

Los atletas brindaron lo mejor de la disciplina de origen nipón, en kata (formas), (combate) y en esta oportunidad también estuvieron incluidas las categorías de Para-Karate.

En esta oportunidad, Mar del Plata estuvo representada por la delegación de karatecas del Club Atlético Kimberley, que tuvieron una gran performance en kata y kumite.

A continuación, los desempeños:

Marcela Paez: Medalla de Oro en categoría Kata Femenino Máster

Daniel Meligeni: Medalla de bronce en categoría Kata Máster Masculino

Catalina Di Giovanni: Medalla de Plata en categoría Kata Junior y Medalla de Oro en la categoría Kata Mayores.

Nabila Chover: Medalla de bronce en categoría Kata Junior.

Luciano Rella: Medalla de Bronce en categoría Kumite junior.

Luciano Cantarella: Medalla de Oro en Kata infantil.

Completaron la delegación Malena Velis y Lorenzo Contreras.

Los competidores Daniel Meligeni y Marcela Paez, también oficiaron de Coach durante el Torneo. En tanto, los Instructores Gustavo Borgnia y Vilma Giannini actuaron como Árbitros en la tradicional competencia.