El Concejo Deliberante reconoció a Juan José Di Meglio por su contribución al deporte marplatense

El Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon llevó adelante un acto de reconocimiento a Juan José Di Meglio “por su extraordinaria trayectoria en las artes marciales y por su invaluable aporte a la cultura deportiva y formativa del partido”.

El acto tuvo lugar en el recinto, a instancias del concejal Ricardo Liceaga Viñas, con el intendente Guillermo Montenegro presente; además de la edil Florencia Ranellucci, familiares, amigos, colegas y alumnos del querido “Franco” Di Meglio.

En primer término se proyectó un video resumiendo la historia profesional de Franco, junto a saludos y mensajes de reconocimiento de colegas y alumnos. Al dar las palabras de bienvenida, Liceaga Viñas destacó la trayectoria de Di Meglio: "son 60 años haciendo grande al deporte. Te damos este mimo en nombre de todos los concejales. Quiero felicitarte a vos y todos quienes te acompañaron. Sin dudas, te lo merecías hace rato”.

Por su lado, el intendente Montenegro agregó que el aporte de Di Meglio al deporte "queda reflejado en estos sesenta años de trabajo, llevando el nombre de la ciudad por el mundo con la bandera del esfuerzo y del compromiso. Los valores personales de él son los que lo hacen distinto; alguien querido, admirado e imitado”.

Luego de haber recibido la distinción, Franco agradeció a los presentes mediante un discurso que emocionó y lo emocionó. “Sinceramente, les quiero agradecer a quienes impulsaron el acto, a todos quienes han venido hoy; varios maestros, grandes amigos; algunos hijos míos de las artes marciales que han adoptado mis locuras. Tantos años de trabajo. Fundamentalmente, un agradecimiento especial a mi señora e hijos, porque no he podido estar presente en algunas fechas por viajes. No puedo nombrarlos a todos, estaría todo el día. Esto me agranda el corazón y me incentiva a seguir trabajando. Lo único que sale decir es: gracias”.

Legendaria trayectoria

Nacido en Mar del Plata, Juan José Di Meglio es una figura emblemática de las artes marciales a nivel nacional e internacional, con más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida como competidor, maestro y formador en la disciplina, como el Karate-do y el Sport Ju-Jitsu.

“Di Meglio es un verdadero símbolo viviente del espíritu marcial, cuyo legado trasciende fronteras y generaciones. Su vida es testimonio de constancia, disciplina, humildad y entrega absoluta a la enseñanza y difusión de los valores fundamentales de las artes marciales”, expresaron los impulsores del proyecto.

Consagrado, ha llevado su arte por el mundo, participando en campeonatos mundiales y seminarios en países como Inglaterra, Canadá, Italia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y México. “Su compromiso con Mar del Plata ha sido inquebrantable, demostrado a lo largo del tiempo mediante acciones concretas, cercanía con los vecinos y una firme defensa de los intereses locales”.